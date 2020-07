Erster Falconeri-Store in Frankfurt

Das italienische Label Falconeri, spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Strickwaren, erobert nun auch den Frankfurter Markt: Hierzu wird die Marke, die zur Colzedonia-Gruppe gehört, seinen ersten Store in der Goethestraße 18 beziehen. Die Fläche erstreckt sich auf rund 140 m² und zwei Etagen in bester Luxuslage. Eigentümer der Einzelhandelsliegenschaft ist eine Privatperson. Savills war während des Vermittlungsprozesses auf beiden Seiten beratend tätig.

.

„Die Goethestraße ist aufgrund der exklusiven Markenprägnanz und Dynamik besonders attraktiv für ausgesuchte Brands. Mit rund 290 Metern Länge ist sie zwar die kleinste Luxuslage in Deutschland, doch überzeugen die vorteilhafte Infrastruktur und hochwertige Flächenvielfalt im Luxus- und Premiumsegment“, sagt Daniel Kroppmanns, Director Retail Agency Germany bei Savills. Das Bankenviertel befindet sich direkt nebenan, der Hauptbahnhof ist in 10 Minuten und der Flughafen in 20 Minuten zu erreichen. „Dies ist ein weiterer Vorteil für die internationale Käuferschaft, die kurze Wege zu schätzen weiß“, ergänzt Julia Milanovic, Associate Retail Agency bei Savills.



Mit der Anmietung in der Goethestraße sichert sich der italienische Kleidungshersteller neben Städten wie München und Stuttgart seinen fünften Standort in Deutschland. Der Termin für die Eröffnung steht bislang noch nicht fest.