Erster Deutschland-Store von Stradivarius eröffnet in Dresden

Die zur Inditex-Gruppe gehörende Marke Stradivarius eröffnet ihren ersten Store in Deutschland in der Centrum Galerie in Dresden. Der spanisch-französische Fast-Fashion-Händler für Damenbekleidung hat im Erdgeschoss des Einkaufszentrums eine Fläche von 890 m² angemietet.

In direkter Nachbarschaft zu dem neuen Geschäft befindet sich ein JD Sports Flagship Store. Außerdem sind in dem von Klépierre gemanagten Einkaufszentrum bereits die ebenfalls zu Inditex gehörenden Marken Zara, Pull&Bear und Bershka ansässig. Erst im vergangenen Sommer hatten Inditex und Klépierre ihre Zusammenarbeit in der Centrum Galerie erfolgreich verlängert [wir berichteten]. In dem Einkaufszentrum an der Prager Straße 15 sind damit die meisten Marken des spanischen Modekonzerns in Deutschland vertreten.