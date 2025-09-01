Engagement in Mittel- und Osteuropa
Erster Deal: Manova übernimmt Ghelamcos Büroobjekt Vibe A
Manova hat ihre erste europäische Transaktion als unabhängige Investmentboutique abgeschlossen. Ihren Auftakt feierte das Unternehmen mit dem Kauf des Warschauer Büroobjekts Vibe A von Ghelamco. Dies ist bislang eine der größten Transaktionen in der CEE-Region in diesem Jahr.
Das 15.815 m² große Vibe A befindet sich im City Center West in Warschau und ist zu rund 95 Prozent vermietet. In dem gemischt genutzten Viertel gibt es von Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu gastronomischen Angeboten alles für den täglichen Bedarf. Der Standort ist zudem hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.
Der nachhaltige Neubau wurde im Juli 2024 vom polnischen Immobilienentwickler Ghelamco fertiggestellt und nun in einer der größten Transaktionen in der CEE-Region in diesem Jahr verkauft. Der Ankauf seitens Manova erfolgte im Auftrag eines Einzelmandats. Das Gebäude ist DGNB Gold, BREEAM Outstanding und Green Building Standard zertifiziert.
„Die Transaktion spiegelt unseren Anspruch wider, in hochwertige Objekte an erstklassigen Standorten zu investieren. Wir sind von Polen und insbesondere von Warschau als Investitionsstandort überzeugt. Mit der Akquisition des Vibe A verwalten wir nun fünf Büroimmobilien in Warschau im Auftrag mehrerer Mandate und Vehikel. Gleichzeitig bauen wir damit unsere nun zwanzigjährige Marktpräsenz in CEE aus. Insgesamt haben wir Transaktionen von mehr als 4,1 Mrd. Euro in der Region getätigt und verwalten ein zu 97 Prozent vermietetes Portfolio von insgesamt 34 Gebäuden“, sagt Katarina Horvathova, Leiterin des Transaktionsteams in Mittel- und Osteuropa (CEE) von Manova Partners.
Die Finanzierung für Vibe A in Höhe von 35 Mio. Euro wird von der pbb bereitgestellt. Greenberg Traurig & Stock + Partner haben Manova Partners für den Ankauf rechtlich beraten. Die technische Beratung erfolgte durch Sentient sowie die steuerliche durch Crido. CBRE Polen war vermittelnd tätig und ist künftig für das Property Management zuständig.