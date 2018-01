Erster Bauabschnitt des Pianocourts in Frankfurt von der Bien-Ries fertiggestellt

Pianocourts

Bien-Ries vollendete im Dezember den ersten Bauabschnitt des Wohnkonzepts „Pianocourts" im Frankfurter Stadtteil Niederrad. 108 von insgesamt 336 Mietwohnungen in der Hahnstraße sind somit nach einem knappen Jahr Bauzeit bezugsfertig und auch bereits vermietet. Die sechs- bis achtgeschossigen Mehrfamilienhäuser entsprechen dem Energiestandard KfW 70 und erinnern wie der Name nahelegt in ihrer Architektur an eine Klaviertastatur.

Wie ehemals im Frankfurter Stadtteil Riedberg zählt der Hanauer Wohnbauentwickler zu den Pionieren der städtebaulichen Neugestaltung in Niederrad. „Das Quartier wird nicht wiederzuerkennen sein, wenn alles fertiggestellt ist„, erklärt Wolfgang Ries, Vorstand der Bien-Ries AG. „Mit einer kühlen und nach Geschäftsschluss leblosen Bürostadt wird Niederrad dann nichts mehr zu tun haben. Stattdessen entsteht hier ein wirklich lebenswertes, ein echtes Zuhause für viele neue Bewohner.“, so Ries weiter. Um dieses Vorhaben zu begleiten und voranzutreiben ist Ries Mitglied der Standort-Initiative Neues Niederrad (SINN).



Ende 2019 sollen auch die beiden verbleibenden Bauabschnitte fertiggestellt sein. Bis zu 900 Menschen werden dann in den 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 30 und 100 m² ein neues Zuhause finden. Die Gesamtwohnfläche des Wohnkomplexes umfasst rund 20.000 m². 207 Tiefgaragenstellplätze und Fahrradstellplätze gehören ebenfalls zum Wohnkomplex.



„Die Pianocourts sind eine hervorragende Antwort auf den ungebrochenen Zuzug und den stetig steigenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum,“ kommentiert Dr. Claus Lehner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Münchner GBW-Gruppe, die das Bauvorhaben im August 2016 erworben hat. „Es ist durchaus realistisch, anzunehmen, dass Frankfurt mit genau solchen Projekten besonders attraktiv für Menschen erscheint, egal ob es sich um Senioren, Singles oder Familien handelt.“, so Lehner weiter.