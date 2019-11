Erster Bauabschnitt des Hamburg Innovation Ports eröffnet

Der Hamburg Innovation Port – die Idee Wissenschaft und Wirtschaft unter ein Dach zu bringen – ist heute mit der feierlichen Eröffnung erfolgreich gestartet. Die Gesamtfläche von ca. 6.000 m² ist bereits an die neuen Mieter, die Technische Universität Hamburg (TUHH) sowie innovative Wirtschaftsunternehmen übergeben. Das auf Nachhaltigkeit und Effizienz ausgerichtete Gebäude bietet neben Büro- und Laborflächen auch eine großzügige Spielebene mit Dachgarten zum Netzwerken, Arbeiten, Erholung und für Events. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank und Senator Michael Westhagemann haben anlässlich der Eröffnung gesprochen.

