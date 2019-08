Erster Bauabschnitt der MesseCity Köln vollvermietet.

Der Kautschukhersteller Arlanxeo verlegt seinen Kölner Verwaltungssitz in die MesseCity Köln (MCK). Die Joint-Venture-Partner ECE und Strabag Real Estate (SRE) unterzeichneten mit dem Unternehmen einen Mietvertrag über 8.400 m² Bürofläche. Der Umzug der rund 350 Beschäftigten am Standort Köln ist ab Mai 2020 geplant. Vermittelt wurde der Deal durch die Maklergesellschaft Larbig & Mortag. Die juristische Beratung erfolgte mieterseitig durch Ebner Stolz Rechtsanwälte.

