Erster autonomer Rewe Pick&Go Markt in München eröffnet

Anmelden – Einkaufen – Rausgehen, das soll künftig im neuen „Pick&Go“ Rewe-Markt in München möglich sein. Der erste autonome Rewe in der bayerischen Landeshauptstadt feierte vergangene Woche in der Karlstraße seine Eröffnung. Auf 289 m² Verkauffläche bietet der Supermarkt rund 4000 Artikel an.

Das Konzept schnelles Einkaufen und kassenloses Bezahlen hatte das Unternehmen schon in zwei hybriden Testmärkten in der Zeppelinstraße 2 in Köln sowie in der Schönhauser Allee 130 in Berlin getestet, bevor jetzt der erste vollständig autonome Markt im Herzen Münchens an den Start ging. Für Fragen und Beratungen steht den Kunden aber Marktpersonal zur Seite –trotz des autonomen Checkouts.



Bayerns Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besuchte die Eröffnung des neuen Rewe Pick&Go-Markts und zeigte sich erfreut. „Es freut mich sehr, dass Rewe als Standort für seinen ersten vollautonomen Markt Rewe Pick&Go den Freistaat Bayern ausgewählt hat. […] Wenn sich diese Technologie im Einzelhandel durchsetzt, könnten Warteschlangen an den Kassen schon bald der Vergangenheit angehören,“ sagte er anlässlich der Eröffnung.



Für Rewe ist der Münchner Markt in der Karlstraße 36 Meilenstein und Testballon zugleich. “Mit dem ersten vollautonomen Rewe Markt startet das Zukunftsprojekt Rewe Pick&Go in eine wichtige, zweite Testphase. In den kommenden Wochen werden wir genau analysieren, wie das Angebot, ganz ohne Kassiervorgang einkaufen zu gehen, hier in München angenommen wird,” sagt Bereichsvorstand Peter Maly.



Zu Beginn des kommenden Jahres steht die nächste Eröffnung eines Rewe Pick&Go Marktes an: Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen für einen weiteren Markt mit hybridem Einkaufskonzept in Köln.



Erst im Juni hatte Rewe den größten Rewe-Markt Deutschlands vor den Toren Münchens in Olching eröffnet. 11.000 m² Fläche bespielt der Lebensmitteleinzelhändler hier in der Hermann-Böcker-Straße 13. Vier Jahre dauerten der Umbau und die Modernisierung des Rewe-Centers. 25 Millionen Euro hat die Rewe Group hier investiert.