Erste Vermietung im MLP Business Park Berlin-Ludwigsfelde

Die MLP Group hat in einem entstehenden Gewerbepark in Ludwigsfelde bei Berlin die ersten 2.900 m² Gewerbefläche vermietet. Davon entfallen 2.450 m² auf Logistik- und 450 m² auf Bürofläche. Neuer Mieter ist Americanfood4u. CBRE hat MLP den neuen Mieter vermittelt.

.

„Die erste Vermietung in unserem neuen Light-Industrial Park bei Berlin ist ein wichtiger Schritt unseres angestrebten Wachstumskurses in Deutschland“, sagt Patrick Schumacher-Kurowski, Country Manager Germany & Austria bei der MLP Group.



Im Herbst 2020 begann der Projektentwickler mit der Entwicklung des Gewerbe- und Logistikparks in der Straße „An den Kiefern“ und einer Gesamtmietfläche von fast 18.000 m² [wir berichteten]. Bereits im Juli 2021 wird der Park fertiggestellt, sodass Americanfood4u die Flächen zeitnah beziehen kann. Die Lager- und Büroflächen entstehen in vier Hallen und sind in Einheiten ab 750 m² verfügbar.



Der Standort verfügt über eine direkte Anbindung an die B101, die unmittelbar zum Berliner Ring (A10) führt. Auch der Regionalbahnhof Ludwigsfelde ist innerhalb von wenigen Autofahrminuten erreicht und sorgt für eine gute Anbindung an den ÖPNV. Eine Bushaltestelle liegt in unmittelbarer Nähe zur Liegenschaft.



„Die erste Vermietung bereits wenige Monate nach dem Baustart zeigt die große Nachfrage nach flexibel aufteilbaren und vor allem im Vergleich zu klassischen Logistikobjekten auch kleineren Gewerbeflächen in Berlin – eine gute Anbindung vorausgesetzt“, erklärt Colette Bodendorf, Team Leader Industrial & Logistics bei CBRE in Berlin.