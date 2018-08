Erste Stütze im Logistikpark P3 Dreieich

Visualisierung des Logistikparks P3 Dreieich

P3 hat im Logistikpark P3 Dreieich die Abbrucharbeiten abgeschlossen. Ende Juli wurde als weiterer wichtiger Meilenstein die erste Stütze errichtet. Die Fertigstellung ist für April und Übergabe an den Mieter im Mai 2019 geplant.

Am 1. März startete das Redevelopment mit dem Komplettabbruch des 26.800 m² großen Bestandsgebäudes. Ein Neubau mit 32.400 m² Logistikfläche in drei Hallenabschnitten ersetzt den veralteten Gebäudekomplex mit heterogener Altersstruktur. Die Bauarbeiten dafür haben Anfang Juli begonnen. Aktuell wird das Fundament für die Gebäude vorbereitet.



Der Logistikpark in Dreieich, An der Trift 63, liegt ungefähr 20 km südlich des Frankfurter Stadtzentrums und rund 25 km vom Frankfurter Flughafen entfernt an der Autobahn A661.