Erste Phase im Duisburger Gewerbepark erreicht Vollvermietung

Im modernen Duisburger Gewerbepark in Homberg Baerl direkt an der Autobahn A42 und in der Nähe des Binnenhafens hat die VCK Logistics SCS Projects GmbH im April 2017 die Hallen 1 bis 3 mit einer Gesamtfläche von 30.000 m² bezogen. Die beiden Investoren Alpha Industrial und Hagedorn Revital schließen nun den ersten Bauabschnitt der Phase 2 ab, nachdem zuvor ein zusätzlicher Mietvertrag für 11.800 m² mit einem Einzelhandelsunternehmen geschlossen wurde. Die Stadt Duisburg hat kürzlich die Baugenehmigung für die Errichtung der Halle 4 erteilt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Alpha Industrial GmbH & Co. KG Alpha Industrial Duisburg

Alpha Industrial und Hagedorn Revital werden Ende September mit dem Bau beginnen. Die Fertigstellung ist für Ende des ersten Quartals 2018 geplant. Der Gewerbepark Duisburg verfügt zudem über eine weitere Fläche von 24.000 m², auf der sich Unternehmen, nach einer zweiten Bauphase, in den Hallen 5 und 6 niederlassen können.



Der Industriepark Duisburg ist ein Industrie- und Produktionsgelände von 145.000 m², das früher industriell genutzt wurde. Alpha Industrial und sein Joint-Venture-Partner Hagedorn haben es revitalisiert.



Lesen Sie hier mehr...