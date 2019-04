Erste Läden im Outlet Selb eröffnet

Heute ist es so weit: Das neue Outlet-Center in Selb öffnete seine Pforten. In der einstigen Ofenhalle der traditionsreichen Porzellanfabrik Heinrich ist nun nach einer 14-monatigen Kernsanierung eine rund 5.000 m² große Shopping-Welt entstanden. Auf eine Auftaktparty verzichten die Betreiber aber ganz bewusst, ist der Umzug in die Ofenhalle doch nur eine Momentaufnahme – der erste kleine Schritt auf dem Weg hin zum großen Outlet-Center. Praktisch in einem Atemzug mit der Eröffnung werden die nun frei gewordenen, umliegenden Fabrikgebäude nacheinander abgerissen, um das Outlet um fast 70 Prozent zu erweitern. Bis Mitte des nächsten Jahres werden dann bis zu 65 Geschäfte inklusive Gastronomie auf rund 12.000 m² Kunden anlocken. Perspektivisch gesehen wird das Center mit der Selber Innenstadt verbunden und soll damit zu einem der größten Outlets in Deutschland werden. Wenn das Outlet-Center in seinen verschiedenen Ausbauschritten fertiggestellt ist, werden bis zu 1.000 Menschen dort beschäftigt sein. Entwickelt und ausgeführt wird das innerstädtische Projekt von der Munitor Gruppe.

