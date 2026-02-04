Eine der leistungsstärksten Anlagen
Erste KI-Fabrik Bayerns startet im Tucherpark München
Im Herzen Münchens ist eine der ersten KI-Fabriken Deutschlands in Betrieb gegangen – und zugleich die erste in Bayern. Im Tucherpark betreibt das junge Unternehmen Polarise nun ein Hochleistungs-Rechenzentrum mit über 10.000 GPUs auf sechs Untergeschossen. Der erste Nutzer: T-Systems, der seine Industrial AI Cloud heute im Beisein von namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft offiziell in Betrieb genommen hat.
Mit einer Fläche von rund 10.700 m², 10.000 Grafikprozessoren und einer Leistung von bis zu 15 Megawatt ist die neue KI-Fabrik im Münchner Tucherpark eine der leistungsstärksten Anlagen ihrer Art in Deutschland. Der Betreiber Polarise, der die KI-Fabrik in den letzten sechs Monaten gemeinsam mit NVIDIA eingerichtet hat, und die Investoren Commerz Real sowie Hines setzen bei der Quartiersentwicklung des ehemaligen HVB-Standorts auf nachhaltige Technik, unter anderem mit Eisbachkühlung und Abwärmenutzung. Wie T-Systems mitteilt, nutzen direkt mehrere Unternehmen die KI-Rechenkapazitäten. Beispielsweise kombiniert der Münchner Anbieter Agile Robots künstliche Intelligenz mit Robotik und bringt sein KI-Fundament in die Industrial AI Cloud ein. Oder PhysicsX – ein Unternehmen, dass sich auf technische Simulation spezialisiert hat, um die Entwicklungszeit von Produkten und Produktteilen verkürzen. Die KI-Fabrik ist mit den bisherigen Kunden bereits über ein Drittel ausgelastet.
„Wir reden nicht, die Telekom macht”, betont Tim Höttges, CEO Deutsche Telekom. “Wir investieren in KI, in den deutschen Standort und in Europa. Unsere KI-Fabrik in München ist die Basis für innovative Geschäftsmodelle, für die Industrie, Start-ups und den Staat – und für Souveränität. Wir beweisen hier, dass Europa KI kann.“ Bisher nutzen viele Unternehmen KI zurückhaltend, weil sie den Abfluss ihrer Daten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums fürchten. Dadurch entgehen ihnen Kostenvorteile mit entsprechend (negativen) Auswirkungen auf Ihre Wettbewerbsfähigkeit.
„Damit die Investitionsoffensive gelingt, brauchen wir beides – öffentliche und private Investitionen. Für die öffentlichen Investitionen haben wir die Voraussetzungen geschaffen und arbeiten jetzt daran, dass mit Tempo investiert wird“, sagt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. „Ich konnte mich heute in beeindruckender Weise davon überzeugen, dass auch die privaten Investitionen anlaufen. Für mich ist besonders wichtig: Technologieführerschaft muss der Kern des künftigen Geschäftsmodell Deutschlands sein. Hier wurde ein wichtiger Pflock für das deutsche und europäische KI-Ökosystem gesetzt. Davon profitieren nicht nur innovative Unternehmen, das stärkt auch die digitale Souveränität.“
Für die Investoren Hines und Commerz Real ist mit dem Start die Quartiersentwicklung um eine wichtige Nutzung erweitert worden, die München als Technologie- und Wirtschaftsstandort stärke. Der Mietvertrag für das ehemalige Rechenzentrum der Hypovereinsbank wurden im Oktober 2025 mit dem Betreiber Polarise für eine Laufzeit von 13 Jahre unterzeichnet. Nach und nach soll die Leistung auf bis zu 15 Megawatt ausgebaut werden – ein typischer Wert für mittelgroße Rechenzentren.
„Damit ist Jahre vor vergleichbaren Vorhaben anderswo in Deutschland im Herzen Münchens eine der leistungsfähigsten Infrastrukturen für KI-Rechner Deutschlands entstanden“, freut sich Michel Boutouil, CEO von Polarise. Das 2024 gegründete Unternehmen greift nach eigenen Angaben auf die Expertise und Erfahrung vieler erfolgreich realisierter Rechenzentren in den letzten 15 Jahren zurück und betreibt KI-Fabriken „über den gesamten Lebenszyklus hinweg“. Eine erste ähnliche Anlage wurde 2025 in Oslo eröffnet. Weitere Fabriken sind in Bayern, Hessen und in Nordrhein-Westfalen geplant oder bereits in Umsetzung.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Rechenzentren weisen KI-Fabriken eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit und Energiedichte auf. Die 10.700 m² große Anlage auf sechs Untergeschossen im Tucherpark verfügt über eine Kapazität für rund 10.000 moderne Grafikprozessoren (GPUs), die das amerikanische Technologieunternehmen Nvidia bereitstellt. Nutzer der Infrastruktur sind Unternehmen aus Industrie, Forschung und Technologie. 1991 errichtet und bis Juni 2024 von der Hypovereinsbank genutzt, wurde die Anlage umfassend modernisiert. Ein neuer oberirdischer Zugang mit LKW-Einfahrt und Büroflächen ersetzt zudem den bisherigen Zugang über einen unterirdischen Tunnel unter dem Eisbach.
„München ist ein herausragender Standort mit großer Anziehungskraft für Tech-Unternehmen und will künftig eine führende Rolle in der europäischen KI-Entwicklung spielen“, betont Mario Schüttauf, Geschäftsführer der Commerz Real Investmentgesellschaft, zu deren Portfolio der Tucherpark gehört. Und Christian Meister, Senior Managing Director bei Hines in Deutschland, ergänzt: „Im Tucherpark haben wir eine optimale Infrastruktur, die es erlaubt, diese Pläne rasch, kostengünstig und umweltschonend umzusetzen.“
Die KI-Fabrik ist in die Nachhaltigkeitsstrategie des Tucherparks eingebettet. So wird die entstehende Abwärme zur Energieversorgung der umliegenden Gebäude genutzt – ein Konzept, das Polarise bereits am Standort Oslo erfolgreich zur Beheizung des internationalen Flughafens einsetzt. In München wird zudem der Eisbach zur Kühlung der Anlagen genutzt.