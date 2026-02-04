Erste KI-Fabrik Bayerns startet im Tucherpark München

Im Herzen Münchens ist eine der ersten KI-Fabriken Deutschlands in Betrieb gegangen – und zugleich die erste in Bayern. Im Tucherpark betreibt das junge Unternehmen Polarise nun ein Hochleistungs-Rechenzentrum mit über 10.000 GPUs auf sechs Untergeschossen. Der erste Nutzer: T-Systems, der seine Industrial AI Cloud heute im Beisein von namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft offiziell in Betrieb genommen hat.

