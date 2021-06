Erste Immobilien investiert 68 Mio. Euro in Wien

Die Erste Immobilien KAG hat den Startschuss für den Bau von 322 Wohneinheiten in Wien-Simmering gegeben. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 68 Millionen Euro realisieren die Österreicher eine nachhaltige aus insgesamt acht Baukörpern bestehende Wohnhausanlage mit einer Nutzfläche von 16.500 m² in Niedrigenergiebauweise nach dem höchsten Nachhaltigkeitsstandard (Klimaaktiv-Gold).

.

Herzstück der Wohnhausanlage ist die an die Erdwärme gekoppelte Heiz- und Kühlautomatik, die erst bei wenigen Projekten dieser Art installiert wurde. Der Gebäudekomplex soll im Sommer 2024 an die MieterInnen übergeben werden.



Nachhaltige Klima-Steuerung: Heizen und Kühlen in einem

Bei der Wohnhausanlage am Rosa-Hochmann-Ring wird das KlimaLoop System von Kallco als kostensenkende Unterstützung der Fernwärme geplant: Dabei speist die Erdwärme von entsprechend aktivierten Erdfeldern in der Heizperiode die Fußbodenheizung. In der Kühlperiode wird mittels Wärmerückgewinnung die Deckenkühlung ausgelöst: Sie wird über die massive Stahlbetondecke aktiviert, analog zur Fußbodenheizung im Estrich. Erste Immobilien-Geschäftsführer Peter Karl zeigt sich von den nachhaltigen Standards des Vorhabens überzeugt: „Wir sprechen nicht über die Art der Heizens und des Klimatisierens als getrennte Funktionen. Hier kommt ein System zum Tragen, dass Heizen und Kühlen in einem ermöglicht. Mit der Wärme des Sommers wird im Winter geheizt“.



Modernes Wohnen in Wiener Außenbezirk

Am Rosa-Jochmann-Ring 12 im 11. Wiener Gemeindebezirk entsteht die Wohnhausanlage mit acht Gebäuden samt Tiefgarage und insgesamt 322 Wohneinheiten. Die Wohnungen erfüllen die Anforderungen an modernes Wohnen. Geplant sind eigens konzipierte „Live & Work"-Wohnungen mit vorgelagertem Mehrzweckraum. Damit ist Wohnen & Arbeiten oder auch Generationenwohnen Tür-an-Tür gewährleistet. Alle Wohnungen verfügen über eigene Freiflächen wie Garten, Balkon oder Terrasse und sind hochwertig ausgestattet.



„Die Immobilienbranche hat sich mit Nachhaltigkeit lange schwer getan. Jetzt kommen immer mehr Impulse von den Investoren aber auch von den MieterInnen, die auf moderne Klima- und Umweltstandards wert legen. Wir sehen es daher als Auftrag unsere Immobilien so zu gestalten, dass sie über viele Jahre lebenswert bleiben“, betont Erste Immobilien-Geschäftsführer Karl.



Über die Liegenschaft

Die nachhaltige Wohnhausanlage befindet sich in einer attraktiven Wohnlage mit einer guten Einbindung in die bestehende soziale Infrastruktur. Im näheren Umfeld befinden sich mehrere Ärzte, Apotheken, Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Supermärkte, Cafés, Restaurants und Tankstellen. Im Vergleich zu einer innerstädtischen Lage sind mehr Grünflächen vorhanden. Der Wiener Zentralfriedhof ist in wenigen Minuten fußläufig erreichbar. Für Benutzer des öffentlichen Nahverkehrs sind mehrere S-Bahn- und Straßenbahnlinien sowie Busverbindungen in der näheren Umgebung verfügbar. Der Individualverkehr wird mit einer schnellen Anbindung an die A23, A4 und S1 bedient.