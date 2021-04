Erste Immobilien baut Fondsgeschäft in Osteuropa aus

Daniel Thum

Die Fondsgesellschaft Erste Immobilien holt sich die Immobilienexperten Daniel Thum und Michael Rausch an Bord, die das Unternehmen zukünftig bei der Expansion in Zentral- und Osteuropa unterstützen werden.

„Wir wollen in Österreich und Deutschland, als auch in Osteuropa weiter wachsen. In Osteuropa liegt der Schwerpunkt auf der Slowakei. Hier wurde bereits am 15.10.2019 der erste slowakische Immobilienfonds aufgelegt“, erklärt Peter Karl, Geschäftsführer der Erste Immobilien KAG und Mitglied der Geschäftsführung der Erste Asset Management. „Ich freue mich, dass wir mit Daniel Thum und Michael Rausch für unsere Expansionsschritte auch in Osteuropa zwei erfahrene Immobilienexperten gewinnen konnten.“



Daniel Thum (41) ist seit Anfang April 2021 als Head of Investments Real Estate in der Erste Immobilien KAG tätig. In dieser Funktion verantwortet er die Investmentagenden des Unternehmens in Österreich und Deutschland und ist für die Erste Asset Management auch für Osteuropa zuständig. Zu seinem Aufgabenbereich gehören auch strategische Themen des Portfoliomanagements und des Asset Managements. Daniel Thum verfügt über langjährige und breite Erfahrung im Immobiliengeschäft in Österreich, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa (CEE).



„Die aktuelle Zeit wird durch einen coronabedingten beschleunigten Wandel geprägt. Weltweite Megatrends wie Nachhaltigkeit, neue Arbeitswelten und Digitalisierung verändern auch die Immobilienbranche. In diesem spannenden Umfeld freut es mich besonders, das Team der Erste Immobilien KAG und der Muttergesellschaft Erste Asset Management bei der Umsetzung der Ziele und den bevorstehenden Aufgaben zu unterstützen“, meint Thum.



Michael Rausch (44) ist seit November 2020 ebenfalls neu im Team. Er verantwortet als Head of Transaction Management CEE den weiteren Ausbau des Transaktionsgeschäftes in Osteuropa. Michael Rausch verfügt über langjährige Erfahrung im Immobiliengeschäft in Zentral- und Osteuropa. Sein Fokus wird künftig auf den CEE-Ländern liegen.



„Ich freue mich sehr, die Erste Asset Management bei ihrem Ziel das Immobilienfondsgeschäft in Osteuropa weiter auszubauen, tatkräftig zu unterstützen. Dieser Wirtschaftsraum bietet attraktive Chancen und ein enormes Wertschöpfungspotenzial“, betont Rausch.