Best Western mit den ersten „Sure Hotel Collection“-Hotels am Start

Der im vergangenen Jahr von Best Western Hotels & Resorts vorgestellte neue Soft Brand „Sure Hotel Collection by Best Western“ geht nun in Deutschland gleich mit drei Hotels an den Start: Das Plaza Hotel Blankenburg in Ditzingen nahe Stuttgart, das Amedia Plaza in Schwerin sowie das Amedia Hotel in Weiden sind die ersten Häuser der Hotelkollektion in Deutschland. Betreiber der Hotels ist die Plaza Hotelgroup GmbH, die in Europa insgesamt 36 Häuser führt – inzwischen sind 27 davon bei Best Western angeschlossen.

