Erste Group: Günther Artner übernimmt Leitung des Commercial Real Estate Geschäfts

Günther Artner

© Erste Group

Günther Artner (49) hat mit 1. Juli 2022 die Leitung des Commercial Real Estate Geschäfts der Erste Group und der Erste Bank Oesterreich übernommen. Artner folgt damit Patrick Zehetmayr, der die Erste Group verlässt.

.

„Als führender Finanzierer von gewerblichen Immobilien in Österreich und Zentral- und Osteuropa unterstützt die Erste Group die nachhaltige Weiterentwicklung des Immobiliensektors in unserer Region. Mit Finanzierungen und Fachwissen werden mein Team und ich unsere Kundinnen und Kunden dabei zur Seite stehen, die Wachstumspotenziale, die durch den grünen Wandel entstehen, zu erschließen”, so Günther Artner.



Günther Artner verfügt über langjährige Erfahrung im Kapitalmarktgeschäft sowie im Equity Research-Bereich, stets mit einem starken Fokus auf Immobilien und den CEE-Raum. In den vergangenen Jahren hat er auch mehrere Kapitalmarkttransaktionen für führende gewerbliche Immobilienkunden erfolgreich abgewickelt.



„Ich bin überzeugt, dass Günther Artner als großartiger Teamplayer sowohl über die nötige Erfahrung als auch über frische Ideen verfügt, um die Entwicklung des Immobiliengeschäfts in unserer Gruppe voranzubringen. Seine umfangreichen Kenntnisse der Kapitalmärkte sowie von nachhaltigen Finanzierungsformen sind von großem Wert für den Immobiliensektor, da sie zentrale Wachstumsfaktoren in dieser Branche darstellen“, kommentiert Ingo Bleier, Vorstandsmitglied der Erste Group und zuständig für den Corporates & Markets-Bereich.



Günther Artner hat zuletzt die Abteilung Equity & Corporate Capital Markets der Erste Group geleitet. Er begann seine Karriere bei der Erste Group im Equity Research im Jahr 2000. Günther Artner verfügt über einen CFA-Titel und einen Master-Abschluss der Wirtschaftsuniversität Wien.