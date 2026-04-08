Erste Group ernennt Juan de Porras Aguirre zum Executive Director Corporates

Die Erste Group Bank AG gibt die Ernennung von Juan de Porras Aguirre zum Executive Director Corporates bekannt. Er nimmt seine neue Funktion heute auf und berichtet direkt an den CEO der Erste Group, Peter Bosek.

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Juan de Porras Aguirre verfügt über umfassende Expertise aus mehr als drei Jahrzehnten internationaler Bankerfahrung. Zuletzt war er Vice President der Santander Bank Polska und verantwortete dort das Corporate- und Investment-Banking, das Wealth Management sowie das Versicherungsgeschäft. Seit 2011 hat er die Weiterentwicklung der CIB‑Sparte der Bank maßgeblich vorangetrieben und sie zu einer führenden Adresse in Polen über zentrale Anlageklassen hinweg aufgebaut.



Bevor er 2007 zur Santander Group in Madrid wechselte, bekleidete er leitende Funktionen bei der Royal Bank of Scotland und bei Société Générale. Dort verantwortete er unter anderem die Betreuung von Kunden aus den Bereichen Energie, Telekommunikation und war im Corporate Banking in Spanien und anderen europäischen Ländern tätig. Seine Karriere begann er bei der Commerzbank im Kreditrisiko.



„Ich freue mich sehr, Juan de Porras Aguirre in der Erste Group willkommen zu heißen. Er hat den Aufbau des Corporate-Geschäfts in Polen entscheidend geprägt und bringt umfassende Erfahrung aus europäischen Kernmärkten mit. Das Corporate-Geschäft ist für unsere Gruppe von zentraler Bedeutung und Juan wird dieses in all unseren Märkten in Zentraleuropa weiter vorantreiben. Die wirtschaftliche Dynamik in unserer Region nimmt zu und immer mehr Wertschöpfung entsteht innerhalb der Region selbst. Diese Chancen wollen wir über alle Asset-Klassen hinweg konsequent nutzen, zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden“ , erklärt Peter Bosek, CEO der Erste Group.