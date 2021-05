Erste Group emittiert ersten „Sustainability Bond“

Die Erste Group hat ihre allererste Nachhaltigkeitsanleihe („Sustainability Bond“) auf dem Kapitalmarkt platziert. Der Erlös der mehrfach überzeichneten 500 Mio. Euro Senior Preferred Benchmark-Anleihe wird für qualifizierte nachhaltige und soziale Projekte verwendet, die im kürzlich veröffentlichten Sustainable Finance Framework der Erste Group festgelegt wurden.

.

„Ökonomischen Erfolg wird es in Zukunft nur auf Grundlage sozialer und ökologischer Verantwortung geben. Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Aufgabe, einen Beitrag zum nachhaltigen Wandel in unserer Region zu leisten. Mit unserer ersten Nachhaltigkeitsanleihe tun wir das, indem wir grüne und soziale Projekte finanzieren“, sagt Bernd Spalt, CEO der Erste Group.



Die erste Nachhaltigkeitsanleihe der Erste Group traf auf eine hohe Marktnachfrage und war zum finalen Re-Offer-Spread von 35 Basispunkten über Mid-Swap mehr als zweifach überzeichnet. Die Emission von Senior Preferred Notes in Höhe von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren weist einen jährlichen Fixkupon von 0,125% auf. Die Anleihe wurde von über 80 nationalen und internationalen institutionellen Investoren gezeichnet, von denen 52% als Investoren mit starkem ESG-Schwerpunkt identifiziert werden konnten. Dieser signifikante Anteil von Investoren mit dezidiertem Nachhaltigkeitsfokus unterstreicht das steigende Interesse an und die Nachfrage nach umweltfreundlichen und sozialen Finanzinstrumenten auf den Kapitalmärkten.



Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Erste Group, ING (Sole Sustainability Structuring Advisor) und LBBW fungierten bei dieser Transaktion als Bookrunner.



Mit der Platzierung der ersten Nachhaltigkeitsanleihe erhält die Bankengruppe zusätzlichen Rückenwind für die Umsetzung ihrer ESG-Strategie. Der Emissionserlös wird für die Finanzierung von Projekten verwendet, die im Rahmen des Sustainable Finance Framework (SFF) der Erste Group als qualifiziert definiert wurden. Dazu gehören derzeit gewerbliche Immobilienprojekte in Rumänien, die als „grün“ klassifiziert wurden, sowie geförderte Wohnbauprojekte in Österreich, die sowohl nach ökologischen als auch sozialen Kriterien zertifiziert sind. Neben der Festlegung der Mittelverwendung und der Auswahl der einzelnen Projekte regelt das SFF der Erste Group auch die Verteilung der aufgebrachten Mittel und gewährleistet ein standardisiertes Reporting.



In einer Second Party Opinion wurde das SFF der Erste Group von der renommierten Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS ESG verifiziert. Zudem entspricht das formale Konzept der Erste Group für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen sowohl den ICMA Sustainability Bond Guidelines als auch den Social Bond und Green Bond Principles in Bezug auf die Mittelverwendung, den Prozess zur Projektbewertung und -auswahl sowie die Verwaltung der Erlöse und die Berichterstattung. Die grünen Projekte der Erste Group stehen zusätzlich im Einklang mit dem im April 2021 veröffentlichten Entwurf des delegierten Rechtsakts der EU Taxonomie-Verordnung, während auch bei den sozialen Projektkategorien die Gesamtqualität der Nachhaltigkeit mit „gut“ bewertet wurde.