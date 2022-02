In der Lübecker Straße 107 in Magdeburg hat die EasyApotheke ihre Pforten eröffnet. Das Besondere an der insgesamt 280 m² großen Apotheke: Die Kunden profitieren von umfangreichen kontaktarmen Services, bequemen digitalen Angeboten sowie der breiten Produktpalette und individueller Beratung. Eröffnet wurde die Filiale im November 2021.

