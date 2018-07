Erste Betreiber für Großprojekt in Harderslev stehen fest

Vom Krankenhaus zu einer hoch attraktiven Ferien- und Freizeitdestination mit hoher Anziehungskraft für Touristen – das kennzeichnet die Transformation des ehemaligen Krankenhausgeländes mit 380.000 m² im dänischen Haderslev. Nach Gesprächen auf der Immobilienmesse MIPIM in Cannes nehmen die möglichen Nachnutzungsszenarien nach der Klinikschließung konkretere Formen an. Mit der RIMC Hotels & Resorts Gruppe steht nach Überarbeitung des Projektes der Betreiber für das geplante Hotel fest.

„Wir freuen uns mit dem Commitment der RIMC Gruppe einen erfahrenen und renommierten Hotelbetreiber gewonnen zu haben, der bereits an mehreren Hotelprojekten in Dänemark engagiert ist“, berichtet Andreas Fuchs von der Robert C. Spies Gruppe, die das Projekt exklusiv beratend begleitet und mit der Vermarktung beauftragt wurde. Weiterer Betreiber wird die PB Sports-Dome Management GmbH sein, die ein vielfältiges Spektrum an Trendsportarten auf dem dem Areal plant. Ferner soll der Standort zu einer Oldtimer-Destination entwickelt werden – in Kooperation der Motorworld Group.



Eigentümer des Areals ist das staatliche Immobilienunternehmen Freja Ejendomme A/S aus Kopenhagen. Gemeinsam mit Werk Arkitekter aus Kopenhagen und Robert C. Spies aus Hamburg wurden bereits im Oktober 2017 die ersten Pläne für die Entwicklung einer neuen Ferien- und Erlebnisdestination unter dem Marken-Gedanken „Classic Club Denmark / Club Nordic“ vorgelegt – insbesondere die direkte Lage am Haderslev Dam und die Nähe zur Ostsee bieten eine ideale Ausgangsbasis für das Vorhaben. Sowohl von der Metropole Hamburg als auch aus Kopenhagen liegt der Standort etwa nur zweieinhalb Autostunden entfernt. „Die Kommune Haderslev begrüßt dieses herausragende Projekt sehr und unterstützt die planungsrechtlichen Veränderungen vollumfänglich, sodass eine entsprechende Genehmigung in dieser seltenen Lage Sønderjyllands geschaffen wurde” betont Immobilienexperte und Stadtplaner Fuchs.