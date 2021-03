Aurelis startet Erschließungsarbeiten im Quartier 4.0

Auf dem Areal des Offenbacher Stadtentwicklungsprojekts Quartier 4.0 beginnen die Erschließungsarbeiten. Das gab Grundstückseigentümer und Projektentwickler Aurelis Real Estate jetzt bekannt. Der Name des Quartiers leitet sich von Industrie 4.0. ab und soll insbesondere moderne, immissionsarme und digital produzierende Betriebe ansprechen.

.