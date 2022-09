Eröffnungsreigen bei der Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH: Das Unternehmen hat fünf weitere Filialen seiner Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis Baumarkt eröffnet. Die Märkte starteten am 25. Juli an den Standorten Burgdorf und Schweinfurt sowie am 08. August in Sangerhausen und Bischofswerda mit dem Verkauf. Der Markt in Daaden eröffnete am 01. September.

[…]