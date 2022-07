Eröffnung des neuen Verwaltungsgebäudes der LWK Niedersachsen

Das neue Verwaltungsgebäude der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Hannover-Ahlem wurde im Beisein von 120 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Ehrenamt feierlich eröffnet. Die Firma Depenbrock ist als Bauträger verantwortlich für Planung und Errichtung des Gebäudes. Bauherr ist die LWK Niedersachsen. Bei der Eröffnung waren unter anderem der Agrar-Staatsekretär Prof. Dr. Ludwig Theuvsen (CDU) und Hannovers Bürgermeisterin Monica Plate (Bündnis 90/Die Grünen) zugegen.

.

Das Verwaltungs- und Konferenzgebäude an der Wunstorfer Landstraße 9 bietet mit rund 5.400 m² Bruttogeschossfläche auf vier Etagen Platz für insgesamt 160 Mitarbeiter der Bezirksstelle Hannover. Hinzu kommt ein rund 3.000 m² großer Parkplatz. Der Bau wurde innerhalb von nur eineinhalb Jahren zwischen November 2019 bis Dezember 2021 von Depenbrock geplant und schlüsselfertig errichet. Im Rahmen der Bauarbeiten wurden vor Ort rund 7.000 m³ Boden abgetragen. Aufgrund der Coronapandemie konnte die Eröffnung des Gebäudes erst jetzt erfolgen. Das Investitionsvolumen für das Gesamtprojekt liegt bei rund 16,4 Millionen Euro.



„Es handelt sich aus unserer Sicht um ein perfektes ÖPP-Light-Projekt, bei dem wir neben der Planung und Errichtung auch die Zwischenfinanzierung und Wartung des Gebäudes und der technischen Anlagen übernehmen. Der Bauherr hat uns auch in diesem Fall einen Großteil der Verantwortung für die Planung übertragen, wodurch wir Synergien gezielt nutzen und die Wirtschaftlichkeit verbessern konnten. Auch unter Pandemiebedingungen konnten wir das Projekt im Kosten- und Zeitrahmen fertigstellen„, erklärt Jörn Depenbrock, Gesellschafter von Depenbrock, anlässlich der Eröffnung des Gebäudes.



„Die Landwirtschaftskammer hat mit der Vollendung dieser beeindruckenden Investition jetzt einen sehr starken Auftritt in der Landeshauptstadt Hannover. So werden sicherlich noch mehr direkte Vernetzung und Synergieeffekte innerhalb der LWK und mit unserem Haus entstehen“, so Prof. Dr. Ludwig Theuvsen, Agrar-Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.



Verantwortlich für die Entwurfs- und Ausführungsplanung des Gebäudes zeichet das Münchner Architektenbüro Brechensbauer Weinhart + Partner Architekten mbB. Wichtigstes Gestaltungselement ist die großzügige Eingangshalle über drei Etagen inklusive repräsentativer Stahltreppe mit Glasgeländer, welche die Offenheit und Transparenz der Verwaltung widerspiegeln soll. Die Etagen über dem verglasten Eingangsbereich sind mit einer ortsüblichen Klinkerfassade versehen.



Die Firma Depenbrock brachte ihre Spezialkompetenz u.a. im Bereich der Tragwerksplanung ein, um die Tragfähigkeit der Decke über dem ebenerdigen Konferenzraum auch ohne Stützen in der Raummitte zu gewährleisten. Die Abteilung Technische Gebäudeausrüstung (TGA) plante und betreute die komplexen Elektroinstallationen vor Ort, u.a. Konferenzsystem, Beschallung und Videotechnik für das Gebäude.



Zur Wärmeversorgung des Verwaltungskompexes trägt eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei, die Wärmeverteilung erfolgt über eine Fußbodenheizung. Eine Geothermieanlage sorgt derweil im Sommer für die notwendige Kühlung. Teile des Daches verfügen über eine Solaranlage. Das Gebäude ist als Niedrigstenergiegebäude eingestuft.