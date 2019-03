Eröffnung des ersten AktivPlus-Studentenwohnheims „Campo V“

In zentraler Lage von Stuttgart-Vaihingen hat Wohnbau-Studio das erste Studentenwohnheim fertiggestellt, das mehr Energie produziert, als es verbraucht. Möglich wird dies durch einen reduzierten Energiebedarf, die Gewinnung von Erdwärme, die Steigerung des Eigenstromanteils aus Photovoltaik und die Nutzung von Speicherkapazitäten für Strom mithilfe einer Batterie. Das Gebäude ist das erste AktivPlus-Haus in Geschossbauweise in Stuttgart und setzt damit neue Standards für energieeffizientes Wohnen. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Steinbeis-Innovationszentrum für Energie-, Gebäude- und Solartechnik in Stuttgart.

.

Das „Campo V“ ist bereits das fünfte Wohnbauprojekt, das Wohnbau-Studio seit 2006 in Stuttgart für Studenten realisiert hat. Auf 2.650 m² Wohnfläche bieten die 126 Campo V Apartments eine hohe Wohnqualität mit lichtdurchfluteten Räumen, attraktiv gestalteten Gemeinschaftsbereichen und einem begrünten Innenhof. Geplant wurde „Campo V“ vom Architekturbüro hhs aus Kassel. Die Bauphysik, das Energiekonzept und die Planung der technischen Gebäudeausstattung stammen von egs-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik aus Stuttgart, die auch das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Monitoring-Projekt zum energieeffizienten Gebäudebetrieb des „Campo V“ begleiten.



Das in Stuttgart-Vaihingen an der Ecke Seerosenstraße und Hauptstraße entstandene AktivPlus-Studentenwohnheim demonstriert, wie ein nahezu klimaneutraler Gebäudestandard durch eine wirtschaftlich abgestimmte Kombination aus gesenktem Energiebedarf und der Nutzung von Sonnenenergie und Erdwärme zum Gebäudebetrieb umgesetzt werden kann. Neben der Erhöhung der Eigenstromnutzung am Standort – das Ziel ist eine Selbstnutzung von mindestens 50 Prozent – dient eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie der Stromspeicherung von rund 100 kWh. Überschüsse werden in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist. „Campo V ist ein Vorzeigeprojekt für energieeffizientes Bauen in Ballungsräumen. Es belegt, dass nicht nur Einfamilienhäuser den AktivPlus-Standard erreichen können, sondern auch große Gebäude mit vielen Wohneinheiten“, erklärt Alexander Schaber, Geschäftsführer von Wohnbau-Studio. Durch neuartige Strategien zum Laden der Batterie, optimierte Eigenstromnutzung und Laufzeitanpassungen der Wärmepumpe sollen Erkenntnisse für zukünftige Plus-Energie-Gebäude gewonnen werden. Umsetzung, Überwachung und Betriebsoptimierung des nahezu klimaneutralen Gebäudes werden im Rahmen der Initiative EnEff.Gebäude.2050 durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.



„Campo V mit AktivPlus-Standard steht als ‚Stromhaus‘ für die Energieversorgung der Zukunft: Es ist Strom-Kraftwerk und -Tankstelle gleichermaßen“, erläutert Professor Dr. Norbert Fisch vom Institut für Gebäude- und Solartechnik der TU Braunschweig. Gemeinsam mit einem Team von egs-plan Stuttgart begleitet er das Projekt und hat unter anderem das Energiekonzept für die Anlagen und das Gebäude definiert. „Wir erreichen die gute Energieeffizienz und den hohen Eigenstromanteil mit einer Kombination aus Wärmepumpen, Photovoltaikanlage und Batteriesystem.“ Die Raumheizung und Warmwasserbereitung nutzt ausschließlich Erdwärme. Aufgrund der beengten Grundstückfläche, die typisch für innerstädtische Bauvorhaben ist, musste ein Teil der Erdsonden direkt unter dem Gebäude platziert werden. Zudem wurde auf den unterschiedlich orientierten Schrägdächern eine Solaranlage mit insgesamt rund 143 kWp installiert. Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral über die Wärmepumpen. Die Fußbodenheizung kann im Sommer als Kühlung genutzt werden, um die Räume angenehm zu temperieren. Die Wohnungen werden über schalloptimierte Öffnungen in der Fassade und eine Abluftanlage mit Absaugung in den innenliegenden Bädern durchlüftet.



Baustandards der Zukunft setzt das Projekt auch in Bezug auf die Bautechnik. Die Kombination von Holz und Stahlbeton nutzt die Vorteile beider Materialien, etwa die hohen Dämmwerte des Holzes und bei der Tragkonstruktion die hohen Schall- und Brandschutzqualitäten des Stahls. Der Stahlbeton-Holz-Hybridbau verfügt zudem über einen hohen Vorfertigungsgrad, beispielsweise beim Holzdach und den Badzellen in den Wohnungen. Auch die Fassade mit einer selbsttragenden Holzrahmenkonstruktion wurde vorgefertigt auf die Baustelle geliefert, mit bereits montierten Fenstern und einem Grundputzauftrag. Gerade für technisch komplexe Bauten lässt sich die Bauzeit durch Vorfertigung und modulare Systembauweise reduzieren, zudem wird die Passgenauigkeit vieler Bauteile und damit die Qualität erhöht. Der Bauablauf wird optimiert.



„Nach meiner Kenntnis ist Campo V das erste AktivPlus-Studentenwohnheim weltweit“, sagt Alexander Schaber von Wohnbau-Studio. „Wir können damit zeigen, dass sich dieses Konzept auch für mehrgeschossige Gebäude anbietet. Gerade für Städte, in denen nicht nur günstiger Wohnraum knapp, sondern auch die Umweltbelastung groß ist, bietet sich der Bau solcher nahezu klimaneutraler Gebäude an. Für die Region Stuttgart ist das Wohnheim bestimmt ein Leuchtturmprojekt.“ Campo V ist auch Beleg dafür, dass ein so innovatives und von Forschung begleitetes Projekt nicht nur von öffentlichen Unternehmen verwirklicht werden kann, sondern auch für ein privatwirtschaftlich geführtes Familienunternehmen wirtschaftlich darstellbar ist.