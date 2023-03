Zeitgleich zum Start der internationalen Kunstmesse Art Dus verwandelt sich jetzt ein 150 Meter langer Bauzaun am neuen Carsch-Haus zu einem urbanen Fotokunstaustellungsraum mit zahlreichen, z.T. sehr bekannten Fotografen, die am Bauzaun beteiligt sind. Die Open Space Gallery bespielt als Kultur-Pop up den Bauzaun an der Kasernenstraße und der Flingerstraße

