Ernstings Family zieht in die Sedelhöfe

Der Textileinzelhändler Ernsting‘s Family mietet rund 250 m² Verkaufsfläche im 1. Untergeschoss der Ulmer Sedelhöfe an. Hierfür werden drei Einzelflächen zu einer modernen Gesamtfläche zusammengeschlossen.

„Die Anmietung schließt die letzte Lücke in der Passage und sorgt so für ein nahtloses Shoppingerlebnis für die ganze Familie auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Albert-Einstein-Platz. Wir freuen uns, mit Ernsting’s Family ein modernes Omnichannel-Unternehmen in den Sedelhöfen zu begrüßen, das unser Einzelhandelsangebot auf der Ebene mit Nahversorgungs- und Gastronomieangebot perfekt um den Bereich Textilien und Bekleidung ergänzt“, erklärt Lothar Schubert, geschäftsführender Gesellschafter von DC Developments.