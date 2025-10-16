Ernsting’s Family zieht in neue Filiale auf Lüneburgs Große Bäckerstraße

Ernsting’s Family verlegt zum Jahreswechsel seine Filiale in der Lüneburger Innenstadt. Künftig nutzt der Textilfilialist rund 490 m² an der Große Bäckerstraße 6–7, darunter 315 m² Verkaufsfläche. Zuvor wurde das Ladenlokal von Depot genutzt, zudem ist das Textilkonzept Only mit einer Filiale im Haus präsent. Eigentümerin der Immobilie ist Deka Immobilien, JLL war beratend tätig.

.

Bislang ist der Textilfilialist, der Wohnaccessoires sowie Mode für Babys, Kinder, Jugendliche und ebenso Damen wie Herren anbietet, in der Große Bäckerstraße 24 ansässig. Voraussichtlich mit Beginn des neuen Jahres soll dieser Standort geschlossen und in der Große Bäckerstraße 6–7 eine neue Filiale mit 490 m² Fläche eröffnen. Davon sollen nach Umbau rund 315 m² Verkaufsfläche im Erdgeschoss sowie 175 m² als Lager und für Personalräume im Erd- und zweiten Obergeschoss genutzt werden.



Eigentümerin des Geschäftshauses mit insgesamt 2.000 m² ist die Deka Immobilien Investment GmbH. JLL hat Deka Immobilien im Rahmen eines Asset-Management-Mandats beraten. Auf Nutzerseite war Tilli City Immobilien vermittelnd tätig.