Ernsting’s family vergrößert Hamburger Filialnetz

Das Textilhandelsunternehmen Ernsting’s family verstärkt seine Präsenz rund um den Bahnhof Altona in Hamburg. In der Neue Große Bergstraße 12-16 in Altona-Altstadt hat die Familienmarke vor Kurzem eine Filiale eröffnet, deren Fläche Grossmann & Berger vermittelte. Ihr etablierter Standort im Einkaufszentrum Mercado in der Ottenser Hauptstraße bleibt bestehen. Das Geschäft umfasst rund 180 m² Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss sowie rund 155 m² Lagerfläche im Untergeschoss. Vermieter der Ladenfläche ist ein Bestandhalter.

.

Das Schaufenster zeigt zur ‚Stadtteil-Hauptschlagader‘ und nimmt nahezu die gesamte Gebäudefront ein. Der Laden befindet sich im frequenzstärksten Abschnitt der Fußgängerzone zwischen Bahnhof Altona und IKEA-Möbelhaus. Vormieter der Fläche war die Drogerie Douglas [wir berichteten].



Die Neue Große Bergstraße entstand in den 1970er Jahren als Teil des Bezirkszentrums Altona und gehörte zu Deutschlands erster großstädtischer Fußgängerzone. Anders als das westliche Bezirkszentrum um die Ottenser Hauptstraße wurde der östliche Teil nicht stetig weiterentwickelt. 2003 verließen die seinerzeitigen Frequenzbringer Karstadt und SAGA die Neue Große Bergstraße, die dortigen Großkomplexe ‚Frappant‘ und ‚Forum Altona‘ standen weitestgehend leer. Durch diese Entwicklungen verstärkte sich die bereits in Gang gesetzte Abwärtsspirale im Gebiet, der die Stadt zwischen 2005 und 2017 mit erheblichen Investitionen, Sanierungen und Neustrukturierungen begegnete. Nachdem sich 2014 das weltweit erste innerstädtische IKEA-Möbelhaus in der Neue Große Bergstraße ansiedelte und die Wohnnutzung im Umfeld erheblich gestärkt wurde, fungiert der Straßenzug heute wieder als ‚Haupt-Schlagader‘ im östlichen Altona. Grossmann & Berger hatte Ernsting’s family bereits 2016 einen rund 380 m² großen Laden in der Königstraße 43 in Elmshorn vermittelt.