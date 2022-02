Ernsting’s family mietet neuen Store in Euskirchen

Das Textileinzelhandelsunternehmen Ernsting’s family hat die ehemals durch das Unternehmen Witt Weiden genutzten Flächen in der 1A-Lage von Euskirchen übernommen. Die Flächen in der Neustraße 8 wurden bereits vor wenigen Tagen an den neuen Mieter übergeben. Das Maklerunternehmen Eugen Lehmkühler GmbH hat den neuen Mieter und den Vermieter während des Anmietungsprozesses beratend begleitet.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Ernsting’s family durch unsere Vermittlung dieses Ladenlokal in der 1A-Lage von Euskirchen sichern konnte“, erläutert der Geschäftsführer der Eugen Lehmkühler GmbH, Stephan Lahme und führt zu dem Standort Euskirchen weiter aus: „Mit seiner überdurchschnittlichen Einzelhandelszentralität ist Euskirchen ein hervorragender Einzelhandelsstandort.“