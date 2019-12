Ernsting’s Family eröffnet neue Filiale in Hamburg-Wandsbek

Der Textilfilialist Ernsting’s Family eröffnet im 1. Quartal 2020 eine neue Filiale in der Wandsbeker Marktstraße in Hamburg. Derzeit wird die ca. 300 m² große Gewerbefläche vom Mieter ausgebaut. Eigentümer des Wohn- und Geschäftshauses, in dem sich die Mietfläche befindet, ist ein Hamburger Family Office. Der Vertrag wurde vermittelt durch die Stöben Wittlinger GmbH, die als Asset und Property Manager sowie in der Vermietung und im Verkauf von Gewerbe- und Investmentimmobilien tätig ist.

