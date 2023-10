Erneuter Dämpfer beim Immobilienklima

Zum Auftakt des vierten Quartals bleibt die Einschätzung von rund 1.200 Immobilienexperten und -expertinnen in der Befragung zum 190. Deutsche Hypo Immobilienklima weiterhin negativ: Es liegt im Oktober – nach einem Rückgang um 4,9 % – jetzt bei 66,4 Zählerpunkten. Dieser Verlauf ist sowohl der Entwicklung des Investmentklimas (-4,3 % auf 50,2 Punkte) sowie des Ertragsklimas (-5,4 % auf 83,6 Punkte) geschuldet.

Mit Ausnahme des Logistikklimas, das ein leichtes Plus von 2,4 % auf 103,1 Punkte verzeich- nete, entwickelte sich die Stimmung in den einzelnen Assetklassen durchgehend negativ. Dabei reicht die Bandbreite der Veränderungsraten vom Handelklima mit -2,4 % auf 56,5 Punkte bis zum Hotelklima, das um 10,1 % auf 75,8 Zählerpunkte zurückging. Das Wohnklima hat sich mit -4,5 % ebenfalls negativ entwickelt und steht nun bei 102,3 Punkten. Die Spitzenposition wurde somit wieder an das Logistikklima abgetreten. Für das Büroklima bringt der Oktober eine erneut deutliche Abnahme um 8,5 % auf 47,0 Zählerpunkte. Dies ist der niedrigste Wert seit Jahresbeginn.



Zahlen des Monats

• 66,4 Punkte: Immobilienklima weiterhin rückläufig

• -10,1 %: Hotelklima sinkt zweistellig

• +2,4 %: Logistikklima setzt sich wieder an die Spitze

• 47,0 Punkte: Büroklima verzeichnet niedrigsten Wert seit Jahresbeginn



„Auch in der aktuellen Lage bieten sich selektiv Opportunitäten in mehreren Assetklassen. Ich gehe davon aus, dass die Geschäftsentwicklung in 2024 noch verhalten sein wird, erwarte aber für 2025 eine stärkere Belebung des Transaktionsgeschehens.“, sagt Ingo Martin, Leiter Real Estate Finance Origination.