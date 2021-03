Erneute Vollvermietung im Segro Park Frankfurt-Nord

Segro konnte ohne Leerstandszeiten einen direkten Nachmieter für eine Fläche von 1.100 m² in ihrem Gewerbepark gewinnen. Die auf die Instandsetzungen nach Brand- und Wasserschäden spezialisierte Polygonvatro GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag für die Flächen in Sichtweite der Frankfurter Skyline unterschrieben. Damit ist der Segro Park Frankfurt-Nord in der Heinrich-Lanz-Allee 2-38 erneut vollvermietet.

