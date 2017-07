Ermittlungen zu neuem Untreue-Verdacht am BER

Der Hauptstadtflughafen kommt nicht aus den Schlagzeilen raus: Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt wegen eines Untreuverdachts gegen einen ehemaligen Geschäftsführer. Es handelt sich um einen Vorgang aus dem Jahr 2012. Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem Zuge einen Durchsuchungsbeschluss für die Büros der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) in Schönefeld erwirkt, der aber offensichtlich nicht erforderlich war, denn die Flughafengesellschaft hat alles aus freien Stücken herausgegeben. In einer Pressemitteilung der Gesellschaft heißt es hierzu „die FBB unterstützt die gegenwärtigen Ermittlungen in vollem Umfang“.

.

Wie die Berliner Morgenpost berichtet, stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit unrechtmäßigen Zahlungen an den Bauausrüster Imtech Deutschland, die der ehemalige Technikchef Horst Amann als damaliger technischer Geschäftsführer im Jahr 2012 angewiesen haben soll. Der auf Anfrage der Zeitung verlauten ließ, dass ihm nichts davon bekannt ist, und er sich auch nichts vorzuwerfen hat.