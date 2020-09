ERMA erwirbt Wohnportfolio mit über 200 Einheiten in Hagen

Der Wiesbadener Investor ERMA Grundbesitz hat erneut ein Portfolio mit über 12.000 m² Wohnfläche in Hagen erworben. Das Investment beläuft sich auf über 200 Einheiten und einer Gesamtgrundstückfläche von ca. 30.000 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Mit dem Erwerb des Wohnportfolios erweitert das Unternehmen seinen Wohnimmobilienbestand. Das Unternehmen investierte zuletzt, neben dem Hauptverkehrsmarkt Rhein-Main, verstärkt in der Region NRW mit dem Ziel des weiteren Bestandsaufbaus. In Hagen will das Unternehmen die Verwaltung integrieren und zur Verbesserung der Mietatmosphäre mit Teilinvestitionen beitragen.



Für das Jahr 2020 plant ERMA Grundbesitz 5.000 Wohneinheiten in der Rhein-Ruhr Metropolregion zu erwerben. Erst im Juli hatte der Bestandshalter in diesem Zuge ein Wohnanlage in Duisburg mit 300 Wohneinheiten von einer internationalen Investmentgesellschaft erworben.