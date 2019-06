S&P erreicht Vollvermietung im Erlanger Paul Carré

Die S&P Commercial Development GmbH hat für die Quartiersentwicklung Paul Carré langfristige Mietverträge mit Design Offices und der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach abgeschlossen. Mit den Vertragsunterzeichnungen über insgesamt ca. 3.850 m² Mietfläche gelingt die Vollvermietung des Objektes mehr als zwei Jahre vor der avisierten Fertigstellung im vierten Quartal 2021.

