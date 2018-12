Erika Schulte für fünf weitere Jahre im Dienst der Hanauer Wirtschaftsförderung

Erika Schulte ist erneut zur Geschäftsführerin bestellt worden. „Ich freue mich sehr, dass Erika Schulte uns weiterhin in ihrer die Funktion als Geschäftsführerin der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH (HWG) erhalten bleibt. In einer Aufsichtsratssitzung der HWG sei Schulte erneut einstimmig zur Geschäftsführerin für weitere fünf Jahre bestellt worden, verkündete Oberbürgermeister Claus Kaminsky. Schulte habe in den vergangen neun Jahren, seit der Gründung der HWG als GmbH zum 1. Januar 2010, immer wieder bewiesen, dass sie extrem kompetent und hoch engagiert sei und sich einen exzellenten Ruf erarbeitet. “Bereits vor ihrer Berufung an die Spitze der Gesellschaft, hat Frau Schulte das Konzept der Hanau Wirtschaftsförderung GmbH entworfen. Als Geschäftsführerin gibt sie der Wirtschaftsförderung in Hanau ein unverwechselbares Gesicht und trägt viel zum positiven Image der Stadt bei", so der OB.

.

Als Diplommathematikerin habe Schulte über 20 Jahre in Unternehmen Berufserfahrung gesammelt – unter anderem auch 14 Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen bei Leybold Heraeus – und habe deshalb ein sehr gutes Verständnis für die Belange von Unternehmen. Netzwerken - vielleicht der wichtigste Aspekt der Wirtschaftsförderung - liege Erika Schulte im Blut. „Sie hat stets den Blick aufs große Ganze gerichtet und weiß welche Akteure in Stadt und Verwaltung einzubeziehen sind, um ihr Ziel - die nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hanau - zu erreichen“, so Kaminsky weiter.



„Sowohl die Gründung der Brüder-Grimm-Berufsakademie in Hanau, als auch die Ansiedlung der Fraunhofer Gesellschaft waren auf Grund ihrer unermüdlichen Bemühungen und fachkundigen und geschickten Vermittlung zwischen den Parteien möglich“, blickt Kaminsky zurück. Zudem habe Schulte die Stadt Hanau in den vergangenen Jahren als Materialtechnikstandort in der Region profiliert und – Hand in Hand mit den führenden Unternehmen der Stadt Hanau - eine entsprechende Kampagne in die Wege geleitet. "Auch die Tatsache, dass ALD Vacuum Technologies GmbH den Standort Hanau nicht verlassen, sondern die Stadt zum Hauptsitz erkoren habe, sei zum großen Teil Schultes Engagement zu verdanken, - genauso wie zahlreiche andere Firmenansiedlungen auf und außerhalb von Konversionsflächen, so der OB.