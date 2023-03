Erik Hartnagel mietet 2.515 m² in Herrenberg

Die Erik Hartnagel GmbH mit bisherigem Sitz in Nufringen mietet ca. 2.400 m² Lagerfläche sowie ca. 115 m² Büro- und Sozialfläche in einer Bestandsimmobilie in Herrenberg. Vermieter der Hallenfläche ist die, nur wenige hundert Meter weiter ansässige, Fuxtec GmbH.

.

Das Objekt befindet sich in der Hertzstraße 2 in Herrenberg und liegt sehr gut angebunden an die Bundesautobahn A81. Das Mietverhältnis startet zum 01. März 2023. Über den Mietpreis und sonstige Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. Die WFC Immobilien GmbH war beratend und vermittelnd tätig.