Erik Friemuth ab Januar CEO von Premier Inn Deutschland

Erik Friemuth übernimmt zum 1. Januar 2024 die neu geschaffene Position als CEO bei Premier Inn Deutschland.

Whitbread stärkt sein Führungsteam in Deutschland. Erik Friemuth wird zum 1. Januar 2024 erster CEO von Premier Inn Deutschland und zudem Mitglied des Group Executive Committee von Whitbread. Die Position wurde neu geschaffen, um das ehrgeizige Ziel der Gruppe, Marktführer im Budget-Segment zu werden, stringent weiterzuverfolgen. Als CEO wird Friemuth die Verantwortung für den deutschen Markt und das weitere Wachstum in der Region übernehmen. Er berichtet an den Whitbread-Vorstandssitzenden Dominic Paul, der sich sehr über den Neuzugang freut: „Mit Erik Friemuth haben wir einen engagierten Profi an Bord, der das strategische Wachstum von Premier Inn Deutschland forcieren und die Präsenz im Markt ausbauen wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“