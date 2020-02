Eric Tapper neuer Key Account Manager Germany & Austria bei B&B Hotels

B&B Hotel baut Kundenbindung weiter aus: Als Key Account Manager Germany & Austria betreut Eric Tapper zukünftig die wichtigsten Kunden in den Segmenten Corporate und MICE. Vor seinem Wechsel zur Budget-Hotelmarke B&B Hotels war er für die Hotelkette Mövenpick tätig.

.

In seiner Funktion als Key Account Manager Germany & Austria fungiert er als direkter Ansprechpartner für alle Corporate und MICE Kunden. Der Sales-Experte verantwortet zukünftig die Betreuung und Pflege der Key Accounts sowie die Neukundengewinnung im Corporate-Bereich. Als Repräsentant der B&B Hotels GmbH vertritt er das Unternehmen bei internationalen Workshops, Fachmessen und auf Sales-Events.



Nach seinem Studium an der Fachhochschule Dortmund - University of Applied Sciences and Arts durchlief Eric Tapper über 13 Jahre verschiedene Stationen im Bereich Sales bei den Hotelketten Hilton und Mövenpick. Bei Mövenpick war er zuletzt als International Account Director Germany angestellt.