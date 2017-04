Erheblicher Nachwuchsmangel im Facility Management

Im Facility-Management zeichnet sich ein erheblicher Mangel an Arbeitskräften ab. Die Branche muss dringend neue Talente anziehen. Das zeigt eine neue, globale Studie von IFMA und RICS. Laut der dritten Auflage von Raising the Bar, für die mehr als 2.500 Facility Manager weltweit befragt wurden, muss die Branche dringend ihr „Hausmeister-Image" aufbessern, um vielfältige Nachwuchskräfte anzuziehen. Derzeit liegt das Durchschnittsalter der Beschäftigten bei 50,9 Jahren.

.

Der Bericht kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass man sich stärker auf die strategische Wirkung des Facility Managements konzentrieren und klar sichtbar machen muss, welche Vorteile diese Tätigkeit für Arbeitsplätze und die Menschen und Unternehmen bringt, die diese nutzen.



Ralf Pilger MRICS, Geschäftsführer der Wisag Gebäudetechnik Hessen GmbH & Co. KG und RICS-Sprecher für den Bereich FM: „Bislang wird das Facility Management oft als eine Art ´Hausmeister-Tätigkeit´ abgetan. Darin liegt auch die Erklärung für die Probleme, die die Branche bei der Suche nach jungen Nachwuchskräften hat. Doch genau die braucht sie, um altersbedingte Abgänge auszugleichen. Um dieses Image zu verändern, müssen wir strategischer denken und stärker herausarbeiten, welchen Beitrag das Facility Management zur Produktivität ganzer Firmen und Organisationen leisten kann. Außerdem müssen wir die wichtige Rolle betonen, die unsere Fachkräfte in der Arbeitswelt spielen.



Da die Arbeitsweisen im digitalen Zeitalter im Wandel begriffen sind, müssen Facility Manager neue Kompetenzen aufbauen, die auf Zusammenarbeit und zwischenmenschlichen Beziehungen beruhen. Unsere innovative Kooperation mit IFMA ist ein interessantes Projekt, mit dem wir diese Kompetenzen fördern wollen. Und indem wir Arbeitsverfahren und Normen weltweit vereinheitlichen, werden wir die FM-Community vereinen und sicherstellen, dass sie für die Nachwuchssuche ideal aufgestellt ist. Wir wollen unterschiedlichste Talente anziehen und die Chancen nutzen, die sich in diesem dynamischen und sich schnell weiterentwickelnden Beruf bieten.„



„Dieser inhaltsstarke Bericht enthält empirische Belege für das, was FM-Fachleute seit Jahren sagen. Er sollte als Weckruf für die globale FM-Branche verstanden werden. Durch unsere Kooperation mit der RICS stellen wir sicher, dass Vordenker der globalen FM-Branche eine Plattform haben, um im Rahmen ihrer Personalplanung Nachwuchstalente anzuziehen. Wir unterstützen weltweite Standards und Verfahren und wollen stärker hervorkehren, welche Vorteile ein gutes Facility- und Workforce-Management bringt. So schaffen wir ein breiteres Verständnis für die großartigen Leistungen, die FM-Experten der Bau- und Immobilienbranche bringen und sichern den Transformationseffekt am Arbeitsplatz und unter den Beschäftigten“, so Tony Keane, Präsident und CEO der IFMA.