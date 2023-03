Die ErgoBaby Europe GmbH hat ca. 450 m² Bürofläche in den „Flamingo Lofts“ in Hamburg-Ottensen angemietet. Der Einzug soll noch im ersten Quartal 2023 erfolgen. Das Bürovermietungsteam von Angermann war bei der Anmietung vermittelnd tätig. Eigentümer der Flächen in der Gaußstraße 120 ist die Flamingo Lofts GmbH & Co. KG

