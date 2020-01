Die Cubion Immobilien AG vermittelte rd. 370 m² Bürofläche in der Werhahnmühle am Philosophenweg 31-33 im Duisburger Innenhafen an die Ergo Beratung und Vertrieb AG. Ausschlaggebend für die Anmietung der Bürofläche in der Werhahnmühle war unter anderem die attraktive Lage am Wasser mit einem

[…]