Ein öffentlich-rechtliches Unternehmen aus der Filmbranche hat in Erfurt-Süd ca. 400 m² komplett neu sanierte Bürofläche in einem herrschaftlichen Gründerzeitobjekt gemietet. Vermieter in der Pförtchenstraße 1 ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Erfurt.

.