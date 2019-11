Noratis kauft erstmalig Wohnungen in Magdeburg

Die Noratis AG baut ihren Immobilienbestand weiter aus und erwirbt nach jüngsten Anschaffungen in Frankfurt und Neu-Isenburg, Celle, Frankfurt und Steinfurt sowie in Neu-Isenburg und Kassel nun erstmals 149 Wohneinheiten in Magdeburg. Die Gesamtwohnfläche des 1968 erbauten Objekts beläuft sich auf rd. 8.900 m². Die Immobilie ist derzeit zu rund 91 Prozent vermietet. Geplant ist neben einer Renovierung der leerstehenden Wohnungen die optische und technische Aufwertung des gesamten Objekts. Aufgrund der geplanten Asset Management-Tätigkeiten geht das Immobilienunternehmen von einer zeitnahen Vollvermietung aus.

.

Die Anlage befindet sich in dem beliebten Stadtteil Stadtfeld-Ost. Der Hauptbahnhof und die Altstadt sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln in rd. 10 Minuten zu erreichen. Die Transaktion wurde von Engel & Völkers Investment Consulting GmbH vermittelt.



„Die Immobilie passt hervorragend in unser Portfolio. Das Objekt verfügt über eine gute Bausubstanz mit deutlichem Entwicklungspotenzial. Zudem ist Magdeburg ein interessanter Immobilienstandort, an dem wir unsere Präsenz gerne weiter ausbauen möchten“, erläutert Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG.