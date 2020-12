Neuer Swiss Life-Logistikfonds schließt erste Zeichnungsperiode ab

Die von Anfang Oktober bis Ende November 2020 durchgeführte Zeichnungsfrist für den neuen Fonds „Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – European Industrial & Logistics“ stieß bei den Anlegern auf großes Interesse. Insgesamt erfolgten von den Investoren Kapitalzusagen von über 200 Millionen Euro. Der neue Fonds investiert in ein diversifiziertes und qualitativ hochstehendes Portfolio von Industrie- und Logistikimmobilien in Europa. Ein Startportfolio bestehend aus drei Objekten wurde bereits angekauft.

.

Mit der Anlagelösung bietet Swiss Life Asset Managers internationalen institutionellen Investoren Zugang zu dieser attraktiven Anlageklasse. Der Fokus liegt auf Deutschland und Frankreich mit einer Beimischung im übrigen Europa, insbesondere in Großbritannien, Benelux und in der Schweiz. Es ist eine etwa hälftige Allokation in Industrie- und in Logistikobjekte vorgesehen. Dieser innovative Ansatz vereint die Vorteile beider Immobilien-Anlageklassen: die hohe Diversifikation der Mieteinnahmen und die Nutzungsflexibilität von Industrieimmobilien mit der Ertragsstärke und der hohen Flächennachfrage von Logistikimmobilien.



Als Teil dieser Strategie hat das Unternehmen bereits drei Objekte in Deutschland akquiriert: einen Gewerbepark in Karlsfeld bei München, eine Logistikimmobilie in Bremen sowie einen Gewerbepark in Böblingen bei Stuttgart [wir berichteten]. Weitere Akquisitionen mit einer vielversprechenden Pipeline mit angebundenen Neubau-Projekten sind in absehbarer Zeit geplant. Die zu erwerbenden Objekte qualifizieren sich durch eine gute geografische Verteilung in Europa und einem ausgewogenen Mix von Industrie- und Logistikimmobilien.



„Der Erfolg der ersten Zeichnungsperiode ist ein starker Vertrauensbeweis unserer Anleger und untermauert – gerade auch im anspruchsvollen Umfeld rund um Covid-19 – die Nachfrage nach innovativen Konzepten in einer aufstrebenden Assetklasse sowie auch die Kompetenz von Swiss Life Asset Managers im Management von Immobilienanlagen. Mit diesem Angebot bieten wir bestehenden wie auch künftigen Investoren eine attraktive Anlagemöglichkeit“, sagt Marius Würgler, Head Sales & Marketing, Swiss Life Asset Managers.