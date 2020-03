Evan zieht sich aus dem Einzelhandel zurück

Die EvanGroup plc zieht sich aus dem Retail-Sektor zurück und möchte sich zukünftig auf kleinteiliges Wohnen in urbaner Umgebung konzentrieren. Mit dieser Strategie soll das Geschäftsmodell verschlankt werden. „Hintergrund der Entscheidung sind die zunehmenden Umsatzreduktionen im stationären Einzelhandel und die mit der Realisierung verbundenen Entwicklungsrisiken“, erläutert Ulrich Gerstner, Director von Evan. „Wir überprüfen laufend unsere Marktpositionierung und sind zu dem Entschluss gekommen, dass unsere livinit-Strategie, die Entwicklung und Verwaltung von Wohnimmobilien im Micro-Apartment-Segment, unseren Renditevorstellungen am besten entspricht. Zukünftig wollen wir uns ausschließlich auf innovative Wohnkonzepte in Städten mit einem hohen Anteil an Single-Haushalten konzentrieren.“

Bei einem aktuellen Vertriebsstand in Würzburg von 65 Prozent geht das Unternehmen von einem vollständigen Verkauf des Objekts Urlaubstraße 2a und b bis zum Frühsommer dieses Jahres aus. Dieser Erfolg hat dazu geführt, dass sich Evan aus den Aktivitäten im Retail-Sektor zurückgezogen hat.



Aktuell befinden sich in Würzburg 285 Wohneinheiten im Vertrieb, die speziell für Studenten und Klinikpflegepersonal errichtet werden. Diese bestehen aus vier neuen Gebäuden und einer sanierten Bestandsimmobilie. Neben 246 Apartments mit einer durchschnittlichen Größe von 21,9 m² können auch 39 WG-Apartments erworben werden. Evan rechnet mit einem Abschluss der Bauarbeiten für Herbst/Winter 2021.



Die Kaufverträge für die Objekte in Neuss, Bochum und Büdingen wurden aus diesem Grund nicht vollzogen. Diese Entscheidung der Geschäftsleitung führt zu einer Abschreibung auf die genannten Objekte und die daraus entstehenden Verluste werden bilanziell durch eine Kapitalherabsetzung nach maltesischem Recht ausgeglichen. Diese Maßnahmen führen letztlich zu einer Bilanzverkürzung und haben keinerlei Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft oder die Zins- bzw. Rückzahlung der ausgegebenen Anleihe. Das Gesamtvolumen der Anleihe wurde bereits der neuen Unternehmensausrichtung angepasst.