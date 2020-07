„Erdinger Ringschluss“ liegt im Zeit- und Kostenplan

Das Projekt „Erdinger Ringschluss“, mit dem eine durchgehende Schienenverbindung von Freising über den Münchner Flughafen nach Erding geschaffen werden soll, hat ein weiteres Etappenziel erreicht: Die Bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Klaus Dieter Josel, unterzeichneten heute am Münchner Airport den Vertrag zur Realisierung und Finanzierung des Streckenabschnitts vom Flughafen bis nach Schwaigerloh.

Schon vor knapp zwei Jahren, am 5. September 2018, erfolgte am Münchner Flughafen der Spatenstich für den unterirdischen Teil der Strecke: den Bau des 1,8 Kilometer langen zweigleisigen Bahntunnels im Osten des Airports. „Bei dem Tunnelprojekt sind wir als Flughafenbetreiber in Vorleistung gegangen und tragen die dafür erforderlichen Investitionen in Höhe von rund 115 Millionen Euro aus eigener Kraft“, sagte Flughafenchef Jost Lammers bei der Unterschriftenzeremonie. Lammers: „Während wir andere Bauvorhaben angesichts der enormen Folgelasten der Coronakrise zunächst nicht weiterverfolgen, haben wir die Tunnelverlängerung auch in den letzten Wochen und Monaten konsequent vorangetrieben und liegen hier voll im Zeit- und Kostenplan.“ Mitte des nächsten Jahres soll der Rohbau fertiggestellt werden – danach folgt die technische Ausstattung durch die Deutsche Bahn.