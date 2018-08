Erding: Landkreisvertreter kritisieren Flughafenprojekt Lab Campus

Statt großer Freude, viel Skepsis: Die Münchener Flughafengesellschaft stößt im Umland mit ihrem 400 Mio. Euro teuren LabCampus-Projekt auf harsche Kritik. Die Kreisvertreter blicken mehrheitlich kritisch auf die Entwicklungs- und Baupläne der FMG zum Bau des geplanten Innovations- und Hochtechnologieparks [wir berichteten]. So befürchten die Kommunalpolitiker von Freising und Erding eine weitere Verschärfung des in der Flughafenregion ohnehin schon herrschenden Mangels an Wohnraum und Arbeitskräften. Darüber hinaus sind nach Meinung der Kommunalvertreter zusätzliche Verkehrsprobleme auf den schon jetzt überlasteten Straßenanbindungen an den Flughafen zu erwarten, denn den geplanten Ausbau der Flughafentangente Ost gibt es bislang nur auf dem Papier. Besonders der Landkreis Erding ärgert sich darüber, dass im Planfeststellungsbeschluss nur Freising angehört worden ist, obwohl es klar ist, dass gerade der Wohnungsmarkt in Erding von den Auswirkungen des Projekts betroffen sein wird.

