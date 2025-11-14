Erck Rickmers übernimmt Quest-Gruppe

Der Hamburger Unternehmer Erck Rickmers übernimmt mit sofortiger Wirkung alle Geschäftsanteile der Quest-Gruppe und tritt der Geschäftsführung bei. Theja Geyer, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter, veräußert seine Anteile, um sich neuen unternehmerischen Projekten zuzuwenden.

Damit sind von den drei Gründungspartnern aus dem Jahr 2016 [wir berichteten] nur noch einer übrig: Rickmers hatte bereits im Jahr 2024 die Anteile des ehemaligen Mitgründers und geschäftsführenden Gesellschafters Jan Rouven Künzel übernommen [wir berichteten] und später die Gesellschafterstruktur mit Geyer neu geregelt [wir berichteten].



Der Ausstieg des Mitgründers erfolgt laut des Unternehmens im besten gegenseitigen Einvernehmen. Theja Geyer wird die Gruppe übergangsweise begleiten, um einen geordneten Transfer von Projekten, Kundenbeziehungen und internen Prozessen sicherzustellen. Neben Erck Rickmers besteht die Geschäftsführung unverändert aus Kira Groth, Nils Femmer und Martin Görge. Die operative Kontinuität ist damit gewährleistet.



„Nach intensiven und erfolgreichen Jahren ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel zu beginnen. Mir ist wichtig, dass der Übergang geordnet und mit Verantwortung erfolgt. Ich danke dem gesamten Team, unseren Partnern und insbesondere Erck Rickmers für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Der Quest-Gruppe wünsche ich weiterhin viel Erfolg und Weitsicht“, so Theja Geyer.



Die Quest-Gruppe verzeichnet 2025 eine dynamische Geschäftsentwicklung mit hoher Transaktions- und Projektaktivität. In Hamburg wurden die Objekte Haus der Seefahrt [wir berichteten] sowie ein Gebäude in der Admiralitätstraße [wir berichteten] erworben. Beide werden revitalisiert und neu positioniert. Veräußert wurden die erfolgreich abgeschlossenen Entwicklungsprojekte Tichelhaus in der Willy-Brandt-Straße 69 in Hamburg sowie das LEO 7 in der Leopoldstraße 7 in München. Beide gingen an Conren Land [wir berichteten].



Die Investitionsstrategie bleibt laut Rickmers bestehen und fokussiert sich weiterhin auf Liegenschaften in guten Lagen mit Wertschöpfungspotenzial. Erck Rickmers wird sämtliche Bestandsimmobilien seiner Familie in die Quest-Gruppe einbringen und unterstreicht damit seine langfristige Unterstützung und unternehmerische Verankerung.



