Erbengemeinschaft verkauft Gewerbeobjekt in München

Ein auf Einzelhandels- und Handelsimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen hat ein Gewerbeobjekt im Münchner Stadtteil Trudering erworben. Verkäufer war eine Erbengemeinschaft. Vermittelt wurde die Transaktion von Aigner Immobilien.

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Die 1988 errichtete Liegenschaft umfasst rund 1.900 m² vermietbare Fläche und befindet sich auf einem etwa 4.500 m² großen Grundstück. Das Objekt ist vollständig vermietet. Ankermieter ist ein Lebensmitteldiscounter. Die Immobilie wird im Erbbaurecht gehalten. Angaben zum Kaufpreis und zur genauen Lage wurden nicht veröffentlicht.



„Die Veräußerung von Gewerbeimmobilien im Erbbaurecht ist komplex, da rechtliche und wirtschaftliche Besonderheiten berücksichtigt werden müssen. Um den passenden Käufer zu finden, braucht es daher einen erfahrenen Vertriebspartner mit dem richtigen Netzwerk und fundierter Marktkenntnis“, sagt Jenny Steinbeiß, Geschäftsführerin der Aigner Immobilien GmbH. „Das hier vermittelte Geschäftshaus bietet hohe Mieterstabilität bei geringem Leerstandsrisiko sowie einen planbaren Cashflow.“